Fastweb, le nuove imperdibili offerte per il mese di maggio

Fastweb, presente sul mercato italiano a partire dal 1999 è senza dubbio uno dei migliori operatori virtuali presente nel nostro paese. La sua popolarità, che gli ha fatto raggiungere la cifra di 3,14 milioni di clienti, è dovuta alla promozione di tariffe convenienti, alla velocità della linea e all’attenzione alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale.

L’operatore è stato premiato Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia e propone tariffe vantaggiose non solo per i dispositivi mobili ma anche per casa grazie alla sua fibra ultraveloce.

Le migliori offerte di Fastweb per il mese di maggio

Quali sono le offerte più convenienti per il mese di maggio?

La tariffe più vantaggiosa dell’operatore in questo momento è sicuramente Fastweb Mobile che prevede minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB con possibilità di 5G a soli 7,95 euro al mese.

Una delle offerte più vendute è invece Fastweb Mobile Full che oltre ai minuti illimitati e ai 100 SMS include 200 GB in 5G a 8,95 euro al mese.

Infine si può sottoscrivere la promozione Fastweb Mobile Maxi che offre minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G a soli 11,95 euro al mese.

Tutte queste tariffe prevedono il costo di 10 euro per la SIM che può essere spedita direttamente a casa gratuitamente, e la possibilità di partecipare ai Corsi della Fastweb Digital Academy.

Anche per la linea fissa l’operatore propone una serie di offerte interessanti di cui vi parleremo nei paragrafi successivi.

La tariffa più conveniente è la Fastweb Casa Light che si basa su una fibra ultraveloce, model FASTGate e la possibilità di effettuare chiamate a consumo a 26,95 euro al mese oppure si può sceglere tra Fastweb Casa con fibra ultraveloce, chiamate illimitate, internet Box NeXXt con Alexa integrata e assicurazione e assistenza a 29,95 euro al mese o Fastweb Casa Plus che offre in più due amplificatori Wi-Fi Booster e assistenza Plus a 36,95 euro al mese.