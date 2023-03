VeryMobile, il gestore distrugge Kena con 270GB in regalo gratis

Da quando VeryMobile ha acquisito molta più notorietà in Italia, gli utenti seguono sempre di più le sue soluzioni. Stiamo parlando ovviamente di offerte che riguardano il mondo della telefonia mobile, il quale è ogni giorno preso in esame per un cambio di gestore. Se in passato le varie opportunità proposte dei gestori virtuali venivano sistematicamente snobbate, oggi è cambiato tutto.

Gli utenti prediligono le offerte che portano risparmio e quantità, essendo consci del fatto che la qualità sia ormai più o meno livellata tra tutti i provider. Proprio per questo motivo, quando si parla di un gestore come VeryMobile, accento viene posto soprattutto sui contenuti e sui prezzi. In basso ci sono informazioni su quella che è la migliore offerta forse in assoluto.

VeryMobile è il gestore più forte di tutti, le sue offerte arrivano quasi a 300GB in 4G+ con minuti senza limiti verso tutti

In particolar modo non si può snobbare un’offerta clamorosa come quella che è stata lanciata ultimamente sul sito ufficiale dell’azienda. Si tratta infatti di una proposta che ogni mese costa solo 9,99 €, senza alcun tipo di pericolo che il prezzo possa aumentare nel tempo visto che l’hai rimodulazioni non colpiscono i gestori virtuali.

Al suo interno gli utenti potranno trovare i migliori contenuti, partendo da addirittura 270 giga per la connessione web servendosi della rete 4G+. All’interno della promo ci sono poi anche minuti senza limiti verso tutti i gestori con messaggi senza limiti. C’è da ricordare che non ci sono altri costi da sostenere, soprattutto per quanto riguarda l’attivazione della Promo.