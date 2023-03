Netflix, la piattaforma nasconde dei codici segreti per sbloccare migliaia di titoli

Uno dei problemi di Netflix è che non sempre è facile esplorare l’intero catalogo e potresti non accorgerti di qualche titolo interessante. Inoltre, non tutti i contenuti sono disponibili in tutti i paesi, poiché le licenze variano a seconda dei contratti e, di conseguenza, il catalogo a disposizione cambia in base all’IP con cui ti connetti. Per visualizzarli però c’è un trucchetto, ovvero i codici segreti. Continuate a leggere per scoprirli.

Netflix: I codici segreti di cui non puoi fare a meno

Vuoi scoprire tutte le serie TV coreane disponibili? Basta aggiungere il codice 35800 e il gioco è fatto. Qui sotto troverai i codici per tutti i generi, buona visione!