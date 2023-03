Euronics prova in tutti i modi ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato, mettendo a disposizione degli utenti una campagna promozionale assolutamente degna del proprio nome, all’interno della quale si possono scovare ottimi prezzi bassi dal risparmio assicurato.

Gli utenti che vorranno approfittare degli ottimi sconti, ad ogni modo, devono sapere che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, in quanto la stessa campagna promozionale è limitata sul sito ufficiale, ed oltretutto potrebbe presentare delle differenze, per quanto riguarda la disponibilità di zona in zona.

Euronics, le occasioni sono veramente assurde, ecco gli sconti

La campagna promozionale attivata presso i negozi Euronics Nova può davvero far impazzire tutti gli utenti, poiché nasconde al proprio interno la possibilità di accedere a sconti effettivi del 50% senza limitazioni troppo stringenti. Avete capito bene, tutti coloro che vogliono indubbiamente accedere alle offerte, possono decidere di recarsi personalmente in negozio ed aggiungere al carrello ciò che più desiderano, scegliendo i modelli tra i prodotti effettivamente selezionati e contrassegnati dall’apposito bollino.

Fatto questo, nel momento in cui il cliente si recherà in cassa avrà pieno diritto a ricevere uno sconto del 50% applicato sul modello meno caro della coppia. Lo sconto sarà immediato, applicato sul medesimo scontrino, senza rimborsi o buoni sconto rilasciati postumi all’acquisto. Coloro che vogliono approfittare della campagna devono necessariamente recarsi nei negozi euronics Nova entro e non oltre il 15 marzo 2023.