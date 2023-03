PosteMobile: ecco cosa ha scaturito il down del 6 marzo 2023

Lo scorso 6 marzo 2023 l’operatore virtuale PosteMobile ha avuto qualche problema di connessione. Molti utenti hanno iniziato a segnalare i problemi intorno alle 14 di pomeriggio.

Come si è potuto vedere direttamente sulla pagina DownDetector di PosteMobile, dalle 13 in poi è cresciuto il numero di segnalazioni di utenti che lamentano disservizi e blackout totale. Scopriamo insieme cosa è successo.

PosteMobile in down lo scorso 6 marzo 2023

A dimostrazione di come non si tratti di un disservizio locale, c’era anche la mappa: le segnalazioni sono giunte infatti da Milano, Roma, Napoli, Torino, Padova, Firenze, Bologna, Verona e Perugia. Da parte di PosteMobile non sono giunte informazioni a riguardo.

Nel corso del pomeriggio i problemi sono stati risolti e le segnalazioni hanno infatti iniziato a calare drasticamente. Ancora oggi non sappiamo cosa sia successo ai server dell’operatore, che non ha ancora rilasciato alcun commento. Possiamo immaginare che, se ancora non l’ha fatto, non rilascerà alcuna dichiarazione a riguardo.

Può capitare che per qualche ora un operatore abbia qualche problema, è capitato anche ai maggiori operatori italiani. L'importante è che il problema venga risolto in modo efficiente nel giro di qualche ora, come in questo caso.