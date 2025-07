1Mobile: 150GB in 5G al mese con un prezzo di soli 6,99€, è la migliore

Tra gli operatori virtuali che si appoggiano a infrastrutture consolidate, 1Mobile si distingue per la proposta Speed 5G 150 Limited Edition, una promozione mirata a offrire giga in 5G a prezzo contenuto, mantenendo al contempo una gestione semplice e rapida dell’attivazione. Gestori del genere molto spesso passa in secondo piano ma in questo caso andrebbero presi con molta più attenzione vista la qualità che ormai si è livellata con i provider più forti e longevi.

Cosa prevede l’offerta

La promozione include minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga in 5G, a 5€ per il primo mese e 6,99€ al mese a partire dal secondo. Si tratta di un prezzo fisso, non soggetto a variazioni nel tempo, e valido per chi porta il numero da qualsiasi operatore. L’offerta è quindi aperta a tutti, senza distinzioni tra gestori di provenienza.

SIM gratuita e attivazione semplificata

La SIM è gratuita per chi effettua la portabilità. In alternativa, chi desidera attivare un nuovo numero può farlo, pagando 5€ per la SIM. La procedura di attivazione richiede l’identificazione tramite SPID, e può essere eseguita interamente online in pochi passaggi. Non ci sono costi di attivazione aggiuntivi, e la spedizione della SIM è gratuita.

Rete Vodafone e navigazione in 5G

1Mobile si appoggia alla rete Vodafone, offrendo così una copertura ampia e affidabile in tutta Italia. La navigazione in 5G è inclusa nella promozione, a patto di disporre di un dispositivo compatibile e di trovarsi in un’area coperta. Questa caratteristica distingue 1Mobile da molti altri operatori virtuali che offrono solo connettività in 4G.

Un’offerta pensata per chi cerca velocità e risparmio

Speed 5G 150 Limited Edition è una soluzione indicata per utenti che vogliono sfruttare la rete 5G senza dover affrontare costi elevati. I 150 giga mensili permettono un utilizzo completo dello smartphone per video, social, lavoro e gaming, senza preoccuparsi di esaurire il traffico dati troppo in fretta.