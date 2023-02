Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato grandi novità per eFootball 2023. Il simulatore calcistico saluta l’arrivo nella modalità offline Trial Match di tantissimi Club provenienti dai principali campionati Europei.

In totale si contano ben 97 squadre attive nei campionati Inglesi, Spagnoli, Italiani e Francesi. Squadre del calibro del Manchester United FC, Internazionale Milano o FC Barcelona, saranno selezionabili per partite online e offline contro gli amici nella modalità “Friend Match”.

Inoltre, la Stagione 3 di eFootball™ 2023 si arricchisce con la competizione “Back to the Clubs”. Attraverso una serie di campagne ed eventi che si svolgeranno all’interno del gioco sarà possibile festeggiare il Carnevale e l’inizio della stagione della J-League.

Konami sta continuando ad aggiornare eFootball 2023 introducendo nuove funzionalità, attività in-game e squadre, ascoltando sempre i feedback della community

Fino al 2 marzo sarà possibile riscattare esclusivi bonus log-in per migliorare le proprie squadre. Tra queste ricompense spicca certamente l’Accordo al Buio Leggendario di una leggenda del calcio brasiliano che andrà così ad arricchire il proprio “Dream Team”.

Ci sono novità anche per quanto riguarda i nuovi pacchetti per acquistare e allenare i calciatori del “Dream Team”. Tra i nuovi allenatori ci sarà anche Pep Guardiola, il quale fa il proprio debutto in eFootball™ 2023 grazie al Manager Pack. Insieme a lui ci saranno anche Johan Cruyff e Fabio Cannavaro. Gli allenatori potranno aumentare l’esperienza acquisita per la progressione dei calciatori del “Dream Team” e migliorare le caratteristiche fino al 400%.

Infine, Konami promette che tutte le novità di eFootball sono pensate per migliorare l’esperienza di gioco degli appassionati. La community rappresenta il punto di riferimento per gli sviluppatori, i quali cercheranno di introdurre novità e migliorie sulla base dei feedback ricevuti.