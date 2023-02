Il popolare gioco di strategia economica SimAirport, precedentemente rilasciato su PC, è disponibile anche su console Xbox One e Xbox Series X|S. I giocatori potranno assumere il ruolo di gestore dell’aeroporto, supervisionando tutti gli aspetti delle sue operazioni.

SimAirport viene considerato uno dei migliori giochi di strategia legati al mondo all’aviazione. Lo sviluppo è stato curato dallo studio indipendente LVGameDev LLC. I primi giocatori che hanno potuto approcciare il titolo sono stati gli utenti PC nel 2020.

Dato il successo incredibile, come dimostrano il 79% di recensioni positive su Steam, ecco arrivare la versione per console Microsoft. La conversione e la pubblicazione su console Xbox è stata affidata a Ultimate Games S.A.

SimAirport permette di costruire e gestire il proprio aeroporto sotto ogni punto di vista grazie al nuovo titolo simulativo dedicato al settore aeronautico

Passando al gameplay vero e proprio, SimAirport si configura come un gioco di strategia economica. Gli utenti dovranno gestire l’aeroporto per garantire una crescita della struttura sia dal punto di vista dell’importanza commerciale ma, soprattutto, economica. La grafica in 2D si unisce ad un gameplay complesso, presentato da una prospettiva dall’alto. In SimAirport, il giocatore deve fornire una cura completa per una vasta gamma di operazioni aeroportuali.

All’inizio, viene fornito uno spazio vuoto che deve essere riempito con strutture adeguate, sempre tenendo sotto controllo il budget disponibile. Infatti, la costruzione dei primi edifici è solo l’inizio, poiché il simulatore richiede di affrontare una serie di diverse questioni relative alla gestione del personale, alla manutenzione dell’infrastruttura, alla logistica, alla contrattazione con le compagnie aeree e altro ancora.

Come commentato da Rafał Jelonek, COO of Ultimate Games S.A.:”È un gioco interessante si aper gli appassionati di aviazione che per i fan dei giochi strategici economici. Parte della basi, come la costruzione di un terminal e la realizzazione della prima pista, ma si tratta solo dell’inizio. Infatti, SimAirport offre un approccio esaustivo al business dell’aviazione e può regalare ore di intrattenimento“.