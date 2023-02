Ship Graveyard Simulator fa il proprio debutto su PlayStation 4 e PlayStation 5.A partire dal 23 febbraio di quest’anno, è possibile giocare il titolo sulle console Sony. Il simulatore permette agli utenti di divertirsi a smantellare i relitti delle navi e vivere un’esperienza unica in uno dei settori più pericolosi al mondo.

Il titolo è stato rilasciato per la prima volta su PC e in seguito è arrivato anche sulle console Xbox One e Xbox Series X|S. Nel corso dei prossimi mesi, il gioco arriverà anche su Nintendo Switch. A sviluppare il gioco ci ha pensato lo studio polacco Games Incubator.

Sin dal primo lancio su PC, il successo è stato notevole. La risposta degli utenti è stata estremamente interessante tanto che circa il 70% circa delle recensioni include valutazioni positive.

Ship Graveyard Simulator permette di lavorare in cantiere navali e sperimentare uno dei mestieri più pericolosi del mondo

La conversione e il rilascio su console Sony, invece, è a cura di Ultimate Games. Ricordiamo che Ship Graveyard Simulator può girare su PlayStation 4 e, grazie alla funzione di retrocompatibilità della console, il titolo funziona anche su PlayStation 5.

In Ship Graveyard Simulator, i giocatori verranno catapultati nel più grande cimitero di navi al mondo. La spiaggia sarà piena di relitti diversi, tutti da esplorare e smantellare. Attraverso strumenti sempre più raffinati, sarà possibile svolgere un lavoro certosino.

I possibili compiti includono il taglio, la distruzione o la saldatura dei diversi componenti. Mentre si lavora allo smantellamento dei relitti, si otterranno parti e preziosi materiali grezzi, che potranno essere venduti e usare i soldi ottenuti per, ad esempio, migliorare l’attrezzatura.

Tuttavia, considerando che si tratta di uno dei mestieri più pericolosi al mondo, ci saranno anche dei potenziali rischi. I gicatori dovranno stare sempre attenti alle minacce tra cui anche la possibile esposizione a sostanze tossiche.