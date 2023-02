Logitech e Playseat hanno annunciato il lancio del nuovo cockpit per volanti e pedaliere che farà sognare tutti gli appassionati dei titoli racing. Infatti, il Playseat Trophy-Logitech G Edition è una soluzione pensata per i professionisti e i gamer più esigenti.

Il mondo dei giochi simulativi di guida risulterà ancora più completa ed estremamente immersiva grazie a questo set imperdibile. La postazione è caratterizzata da un design a cockpit aperto per garantire il massimo comfort alla guida. Inoltre, la struttura è realizzata con materiali ActiFit per combinare leggerezza, ergonomia, personalizzazione e resistenza.

Inoltre, la struttura è compatibile con gli accessori di guida realizzati da Logitech G, permettendo quindi di creare la configurazione più adatta al proprio stile di guida. Infatti, la postazione risulta l’abbinamento perfetto per il nuovo volante PRO Racing e i pedali PRO Racing. Questa combinazione permetterà di offrire ai piloti un’esperienza di gioco sia funzionale che stilistica di livello professionale.

Playseat e Logitech G annunciano Playseat Trophy-Logitech G Edition, la nuova postazione di guida di qualità professionale

Come confermato da Tako Dijkman, CEO di Playseat: “Logitech G e il sim racing sono indissolubilmente legati. Dagli albori dei racing game ai moderni capolavori di simulazione che ormai rasentano la realtà – utilizzati dai piloti professionisti per allenarsi -, Logitech G ha continuato a innovare offrendo sempre nuovi prodotti agli appassionati di corse e simulazione”.

L’amministratore ha poi continuato: “Poiché Logitech G offre design e tecnologie innovative come nessun altro al mondo, ci è sembrato naturale abbinare i nostri prodotti ai loro. Questa collaborazione ci ha permesso di creare un racing rig davvero unico nel suo genere. Con un’eredità fondamentale nel settore della simulazione e la nostra ingegneria rivoluzionaria, possiamo offrire la soluzione da corsa più versatile e coinvolgente di sempre a tutti coloro che desiderano provare il brivido della gara”.

Anche Jim Hoey, head of simulation marketing at Logitech G ha affermato che: “Dopo oltre 20 anni di ricerca e collaborazioni con piloti professionisti, Playseat è diventato lo standard di fatto nell’offrire ai piloti di tutto il mondo un realismo senza pari. Il Playseat® Trophy-Logitech G Edition funziona perfettamente con il nostro volante PRO Racing Wheel e la pedaliera PRO Racing. Ora i piloti avranno l’assetto e la posizione di gara corretti per provare il brivido della corsa”.