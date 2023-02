Realme ha annunciato la data ufficiale dell’evento dedicato al suo prossimo Realme GT 3: lo smartphone con ricarica rapida a 240 W arriverà il 28 febbraio.

Durante un apposito evento organizzato dall’azienda sarà possibile conoscere tutti i dettagli del prossimo dispositivo, che sarà disponibile all’acquisto a partire dalle prime settimane del mese di marzo. Gli interessati avranno la possibilità di partecipare all’evento di presentazione accedendo al canale ufficiale Realme.

Realme GT 3 avrà una ricarica rapida a 240 W!

Realme ha già confermato l‘evento del 28 febbraio alle ore 16:00 mostrando una prima immagine del suo dispositivo e confermando la presenza del supporto alla ricarica rapida a 240 W. L’azienda non ha però fornito alcun dettaglio sulle caratteristiche del suo smartphone.

Molto probabilmente il Realme GT 3 sarà soltanto una versione destinata al mercato europeo del Realme GT Neo 5 recentemente rilasciato dall’azienda in Cina. Lo smartphone già in commercio è disponibile in due opzioni che hanno suscitato parecchia curiosità. Il primo modello sfoggia una batteria da 4600 mAh e un supporto alla ricarica rapida a 240 W. Il secondo dispositivo, invece, accoglie una batteria da 5000 mAh e una ricarica rapida a 150 W. In Europa potremmo assistere esclusivamente all’arrivo del modello con ricarica a 240 W, che permette di raggiungere il 20% di autonomia in soli 80 secondi.

La ricarica rapida sarà sicuramente la caratteristica principale del nuovo dispositivo in arrivo ma presto avremo modo di conoscere il resto delle sue componenti così da valutarne le prestazioni. Intanto è già possibile accedere al canale e attivare un promemoria per l’evento online dedicato alla presentazione del dispositivo.