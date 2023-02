Ieri 14 febbraio 2023, Internet Explorer è morto per la seconda volta. Il browser che ha scritto un pezzo di storia del web fondamentale non sarà più disponibile e anche cliccando sull’icona non potrà essere effettuata più alcuna operazione.

L’anno scorso Microsoft aveva già anticipato la chiusura del browser affermando che non sarebbe più stato possibile utilizzarlo ma soltanto ieri 14 febbraio un pezzo di storia del web ha smesso definitivamente di funzionare. Cliccando sull’icona non è possibile effettuare alcuna operazione e una schermata suggerisce di optare per l‘utilizzo di Microsoft Edge, che da tempo sostituisce Internet Explorer.

Quest’ultimo è stato protagonista di numerosi meme che hanno più volte ribadito la lentezza nel rispondere ai comandi ma questo non è l’unico motivo per cui Explorer è ricordato. La piattaforma per la navigazione è stata rilasciata da Microsoft nell’ormai lontano 1995 e in soli due anni ha raggiunto un successo incredibile che gli ha permesso di ottenere una sorta di primato tra le nascenti piattaforme. Un successo favorito però dalla preinstallazione su Windows 95.

Presto il browser ha dimostrato di non essere in grado di offrire le prestazioni sperate e colossi come Google Chrome, FireFox, Opera hanno presto surclassato il capostipite permettendo di navigare a una velocità sicuramente maggiore correndo molti rischi in meno.

La competizione con i nuovi arrivati è stata comunque affrontata da Microsoft che, tutt’oggi propone ai suoi utenti di optare per Microsoft Edge ma la piattaforma sembra far fatica ad affermarsi.