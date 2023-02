Un aggiornamento WhatsApp molto richiesto è finalmente arrivato, gli utenti sono felicissimi di avere l’opportunità di accedere ad una delle funzioni più richieste e desiderate degli ultimi mesi, che comprende infatti un qualcosa sempre visto da tempo ormai su Telegram.

Per tentare di accorciare il più possibile le distanze con la rivale del momento, WhatsApp sta continuando ad integrare funzioni riprese in parte da Telegram, la quale, al netto di tutti i discorsi relativi alla sicurezza, rappresenta la più agguerrita rivale dell’applicazione di messaggistica istantanea di Meta.

WhatsApp, ecco la funzione più richiesta

La funzione più richiesta dal pubblico riguarda sicuramente la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, un qualcosa di cui molti utenti potrebbero pensare di fare a meno, ma che allo stesso tempo dimostra tutta la sua utilità con un esempio semplice e chiarissimo. Partendo dal presupposto che non vogliate caricare i vostri file su un servizio di cloud, e vi troviate nella situazione in cui vogliate condividere un’immagine o un allegato tra un notebook ed uno smartphone (senza collegarli fisicamente), la soluzione più rapida è proprio legata a WhatsApp.

Grazie alla corrente funzione, infatti, sarà possibile creare una chat privata (che vedrete solamente voi), sulla quale inserire il file o l’allegato desiderato. A questo punto la suddetta risulterà visibile da qualsiasi dispositivo collegato all’account, in modo da poterla condividere gratuitamente e liberamente, accedendovi quando e come vorrete (anche in un futuro più lontano).