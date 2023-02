Tra le offerte WindTre migliori di sempre è impossibile non includere la straordinaria Di Più FULL 5G con Easy Pay, l’offerta con 100 GB di traffico dati per la navigazione e uno smartphone Xiaomi gratis per tutti i nuovi clienti.

Passa a WindTre e ricevi 100 GB e uno Xiaomi Redmi 10 5G gratis!

La WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero dal precedente operatore.

I nuovi clienti WindTre possono richiederla online, con ritiro della SIM in negozio, o direttamente presso uno dei numerosi punti vendita abilitati.

WindTre richiede una spesa di rinnovo di soli 14,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

smartphone Xiaomi Redmi 10 5G

Lo smartphone è incluso nel prezzo e non prevede alcun costo aggiuntivo. I clienti possono comunque optare per l’acquisto a rate di un dispositivo differente, scegliendo tra le numerose opzioni presenti in listino. Acquistando uno smartphone differente sarà però necessario andare incontro a delle spese extra da abbinare alla rata mensile prevista per il rinnovo dell’offerta e, in alcuni casi, a un costo iniziale da saldare al momento dell’acquisto.

Tutte le informazioni necessarie sono fornite dal gestore tramite il suo sito ufficiale ma è possibile recarsi in uno dei negozi per conoscere tutti i dettagli e richiedere la tariffa.

Si ricorda che l’offerta può essere attivata soltanto con servizio Easy Pay incluso. Quindi, tutte le spese previste dovranno essere saldate tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.