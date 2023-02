WindTre in questo mese di febbraio vuol tornare ad accelerare sul fronte delle ricaricabili low cost per la telefonia mobile. Il provider arancione deve, infatti, affrontare ancora una volta la rivalità agguerrita di Iliad che ha da poco riproposto ai suoi clienti la tariffa Giga 150 al costo di 9,99 euro. La risposta del gestore arriva con una promozione non da meno, ossia la WindTre Star+.

WindTre, la migliore offerta da 100 Giga contro Iliad

La WindTre Star+ mette a disposizione di tutti i clienti un pacchetto all inclusive con la presenza di consumi senza limiti da utilizzare su smartphone e dispositivi mobili.

Il ticket a disposizione degli abbonati, nel dettaglio, prevede 100 Giga per la connessione di rete in internet, con le velocità del 5G laddove disponibili, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS da inviare a chiunque. Il costo della ricaricabile è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Alcune sono però le condizioni previste dal provider per l’attivazione della proposta. In primis sarà necessario aggiungere una quota una tantum pari a 10 euro per acquistare ed attivare la SIM. Non meno impostante è poi la portabilità del numero da altro operatore. Senza il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad o l’attivazione di un nuovo numero non vi è modo per scegliere questa tariffa.

Coloro che desiderano sottoscrivere questa tariffa dovranno rivolgersi presso gli store ufficiali del provider sul territorio nazionale. Come per il passato, almeno per il momento non è prevista nessuna attivazione online per la WindTre Star+.