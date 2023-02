Il produttore cinese Huawei ha da poco svelato ufficialmente in Cina un nuovo tablet piuttosto interessante. Si tratta del nuovo Huawei Matebook E Go 2023, un dispositivo che viene distribuito anche con alcuni accessori, tra cui un pennino e la tastiera. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Huawei ufficializza in Cina il nuovo tablet Huawei Matebook E Go 2023

Huawei Matebook E Go 2023 è il nuovo tablet del noto prodotto cinese ed è approdato da poco in madre patria. In realtà, questo prodotto può fungere sia da tablet sia da laptop. Questo come già detto grazie anche ai suoi accessori. Sul fronte il device monta un ampio display con una diagonale da 12.35 pollici e con una risoluzione pari a 2.5K. La multimedialità è quindi eccezionale anche grazie ai due speaker audio.

Sotto al cofano è invece presente il soc Snapdragon 8cx Gen 3. Quest’ultimo viene inoltre supportato da diversi tagli di memoria. Questi comprendono 16 GB di memoria RAM e 256 oppure 512 GB di storage interno. Dal punto di vista fotografico, questo nuovo device di casa Huawei presenta sul retro un sensore fotografico principale a 13 MP. La parte frontale ospita invece un sensore principale da 8 MP. Ci troviamo comunque di fronte ad un dispositivo ben costruito e non troppo pesante. Il peso complessivo è di soli 710 grammi, mentre lo spessore è di soli 7,68 mm.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei Matebook E Go 2023 sarà disponibile all’acquisto da oggi in Cina. I prezzi partono da circa 590 euro al cambio per la versione con 16 GB di RAM e 256 GB di storage interno. La versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno sarà invece disponibile ad un prezzo al cambio attuale di circa 686 euro. Per il momento non sappiamo se questo dispositivo arriverà ufficialmente anche in Europa e magari in Italia. Staremo a vedere.