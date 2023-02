SKY Glass diventa ancora più smart con nuove funzioni

Stanno arrivando tante novità per quanto riguarda la TV, soprattutto in casa SKY Glass. Ricordiamo che si tratta di un’unica interfaccia in cui i contenuti della piattaforma si integrano unicamente, arricchendosi di continuo con nuove funzionalità. Dopo il lancio in Italia che è stato un successo lo scorso settembre, ci sono delle novità molto importanti che rendono ancora più intuitivo e personalizzabile l’accesso ai contenuti ma anche la scelta di questi ultimi.

Da oggi risulterà molto più semplice scegliere i contenuti da inserire tra i propri preferiti, oltre che ritrovarli tutti insieme velocemente richiamandoli con la propria voce. Grazie alle nuove playlist personali, tutti i componenti della famiglia avranno modo di creare il proprio profilo nel quale aggiungere i contenuti preferiti. Si potrà scegliere tra quelli di Sky ma anche dei principali canali e applicazioni per poi ritrovarli tutti in un unico posto.

SKY Glass continua a portare novità e ad accrescere il suo raggio d’azione, ecco le parole

“Il successo di Sky Glass è dato dalla sua incredibile capacità di trasformare il modo di vivere l’intrattenimento delle persone. La sua interfaccia unica che integra tutti i contenuti Sky, dei principali canali in chiaro e delle app, oltre alla possibilità di gestire tutto con la propria voce, semplifica notevolmente la vita. Ma non vogliamo fermarci qui, per questo abbiamo creato una TV in continua evoluzione. Le funzionalità lanciate oggi fanno parte di una ricca roadmap di innovazioni che renderanno Sky Glass sempre più smart”, queste le parole di Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia.