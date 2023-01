Il primo mese di Serie A in seguito al ritorno del massimo campionato dopo la pausa del Mondiale sta per concludersi. Da qui al prossimo mese di giugno, gli appassionati di calcio potranno gustarsi una vera e proprio scorpacciata di partite, considerato anche l’imminente ritorno delle coppe europee. Tutte le partite della Serie A saranno ancora in esclusiva su DAZN e Sky.

Sky e DAZN, il nuovo ticket tra le due pay tv

Le due pay tv assicurano agli utenti la copertura totale della Serie A, con diverse caratteristiche. Se DAZN, infatti, prevede l’esclusiva totale di tutte le partite del campionato, i clienti di Sky avranno a loro disposizione tre partite per ogni turno.

In questa stagione, però, a differenza della scorsa, vi è stato un importante accordo commerciale tra le due tv a pagamento. In aggiunta alla primaria partnership con TIM, infatti, DAZN ha deciso di unire anche un accorso con la tv a pagamenti più popolare in Italia.

Come primo effetto di questo accorso, tutti i clienti di Sky che hanno a loro disposizione il decoder di nuova generazione Sky Q avranno la possibilità di accedere all’app di DAZN direttamente dal dispositivo. Al tempo stesso la tv satellitare prevede anche l’attivazione del canale ZONA DAZN, alla posizione 214 del telecomando. Su questo canale saranno disponibili i migliori contenuti della tv streaming (tra cui tutte le partite di Serie A). Per attivare la visione di questo canale, gli utenti dovranno aggiungere un extra all’abbonamento, per un totale di 5 euro al mese.