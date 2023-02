Un adattatore USB indispensabile per il vostro smartphone, un prodotto completo e di alta qualità, ma in vendita ad un prezzo piccolissimo, costa infatti solamente 4 euro su Amazon, in modo da risultare appetibile per tutti gli utenti.

Adattatore USB per smartphone in super offerta

Un adattatore USB in super offerta a soli 4 euro, un prezzo ridicolo per un prodotto che potrebbe effettivamente estendere al massimo l’usabilità quotidiana dello smartphone, offrendo al cliente la possibilità ad esempio di collegare un dispositivo di memorizzazione portatile al dispositivo mobile (come un hard disk esterno), velocizzando così il trasferimento di dati e di informazioni. Il prezzo fisso, come anticipato, corrisponde esattamente a 4,99 euro, l’acquisto può essere completato a QUESTO LINK.

Il prodotto discusso nell’articolo è commercializzato da EasyULT, un marchi conosciutissimo su Amazon, consiste tecnicamente in un adattatore USB-C to USB-A 3.0, che di base può essere utilizzato per gli smartphone, ma nulla vieta di sfruttarlo anche per collegare notebook o altri dispositivi che presentino tali connettività (converte Thunderbolt 4 in USB). L’acquisto su Amazon è possibile a prescindere, o meno, dell’abbonamento Prime attivo, essendo la spedizione organizzata da Amazon stessa, ricordiamo comunque che per avere la consegna gratuita sarà necessario superare i 29 euro, a meno che non abbiate Prime sull’account dal quale state effettivamente completando l’acquisto. Il prezzo indicato dovrebbe essere valido per un buon periodo temporale, quindi non dovrebbe cambiare in tempi brevi.