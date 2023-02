L’utente preneh24 ha reso il mondo a conoscenza di un fatto grottesco che gli è capitato mentre era alla guida della sua Tesla Model Y, il volante si è letteralmente sganciato dal piantone dell’auto restano tra le mani dell’utente, un fatto poco frequente ma che in realtà non è la prima volta che si verifica.

Model Y è attualmente il modello che vanta il maggior successo tra gli utenti e dunque il maggior numero di vendite, valore che ovviamente porta ad un diretto aumento delle segnalazioni di problemi legati al prodotto, tuttavia quello del volante è un difetto decisamente inusuale e molto pericoloso, a sorprendere è che non si tratta nemmeno della prima volta.

Tesla nuova di zecca

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak (@preneh24) January 30, 2023

L’uomo era in viaggio in autostrada quando si è consumato il sinistro fatto, la famiglia a bordo era tra l’altro assai eccitata dal momento che l’auto era nuova, arrivata infatti il 24 Gennaio, solo che nemmeno una settimana dopo, il volante ha deciso di andare in pensione prematuramente, l’avvenimento si è verificato infatti il 30 Gennaio.

La fortuna della famiglia è stata che la strada fosse sgombera totalmente, consentendo all’uomo di arrestare il veicolo in tutta sicurezza e con calma senza correre rischi ulteriori.

Non è la prima volta che Tesla incappa in questa tipologia di problema, infatti nel 2020 il proprietario di una Tesla Model 3 ha vissuto la stessa esperienza durante un parcheggio, in quel frangente Tesla confermò che all’auto mancava il bullone di fissaggio al piantone.

Come se non bastasse in quel caso Tesla addebitò all’uomo 103,96 dollari come costo di riparazione, per poi fare dietrofront offrendogliela gratuitamente, mossa inutile dal momento che l’uomo decise di restituire l’auto e di chiedere il rimborso completo dal momento che non si sentiva al sicuro a viaggiare con essa.