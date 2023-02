Oggi Samsung Electronics ha presentato una nuova serie di notebook, Galaxy Book3, pensata per soddisfare le esigenze di chiunque debba lavorare in modo efficiente con più dispositivi. Questa nuova gamma di prodotti include tre modelli: Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro. Galaxy Book3 Ultra è un dispositivo dedicato ai content creator che garantisce elevate prestazioni di calcolo grazie alla scheda grafica NVIDIA RTX. Book3 Pro 360 è un convertibile 2-in-1 touchscreen con la possibilità di utilizzare S Pen. Infine, Galaxy Book3 Pro è il più sottile della sua categoria. Secondo TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, “L’ultima serie di Galaxy Book3 è stata creata per soddisfare le esigenze dei fan Galaxy che cercano prestazioni elevate e un’esperienza connessa senza soluzione di continuità per massimizzare la loro produttività e creatività”.

Con i nuovi Galaxy Book3, Samsung presenta la più completa esperienza connessa disponibile. L’applicazione Galaxy Book Experience fornisce una semplice guida per aiutare gli utenti ad utilizzare al meglio tutte le funzionalità dell’ecosistema Galaxy. Grazie a Samsung Multi Control 1 è possibile navigare tra diversi dispositivi senza alcuna interruzione, trasferendo contenuti tra PC, Galaxy Tab e smartphone Galaxy. La funzione Secondo Schermo 2 permette di trasformare il Galaxy Tab in un secondo monitor in modalità wireless. Questi laptop semplificano anche i processi creativi, permettendo di scattare foto di alta qualità con Expert RAW 3 sullo smartphone Galaxy e trasferirle automaticamente su Galaxy Book3 per essere modificate con Adobe Photoshop.

Galaxy Book3 offre numerosi strumenti che consentono agli utenti di usufruire di una connettività tra telefono e PC senza problemi. L’applicazione Collegamento al telefono 5 permette di utilizzare la schermata del telefono ed i relativi servizi direttamente su Galaxy Book3, mentre Collegamento ai siti web recenti di Windows 6 permette di portare le sessioni web dal telefono al notebook, permettendo di cercare prezzi di voli sul telefono e poi prenotarli su PC. Grazie alla funzione Instant Hotspot 7 sarà possibile attivare l’hotspot del proprio smartphone in modo rapido e con un solo click. Accedere al proprio Galaxy Book3 ed ai vari siti internet non sarà più un problema, la procedura di login sarà rapida e intuitiva. Utilizzando Single Sign On 8 e il lettore di impronte digitali, si potranno sincronizzare i servizi già utilizzati sugli altri dispositivi Galaxy, mentre con Samsung Pass 9 sarà possibile accedere ai propri siti web preferiti utilizzando le informazioni presenti sull’account Samsung sul telefono. Infine, il trasferimento dei dati ed impostazioni dal vecchio PC Windows sarà semplificato da Smart Switch 10.

Per garantire performance elevate e un elevato livello di potenza, la serie Galaxy Book3 è dotata di tutta la potenza necessaria, fornita da processori Intel® Core™ di 13esima generazione, schede grafiche dedicate NVIDIA® RTX Geforce™, sensori di ultimissima generazione, una memoria RAM fino a 32 GB e una memoria storage fino a 2TB. Questo assicura una velocità di esecuzione più rapida, una maggiore efficienza dei processi e una potenza di elaborazione ottimizzata per una maggiore produttività. Inoltre, con la tecnologia AI migliorata, i Galaxy Book3 offrono una velocità ancora maggiore nell’elaborazione di contenuti multimediali ricchi di dettagli, garantendo una visione più fluida e un’esperienza più immersiva. I nuovi Galaxy Book3 offrono un’esperienza di utilizzo straordinaria grazie alla potenza e alle performance elevate garantite da processori Intel® Core™ di 13esima generazione, tra cui il potentissimo Galaxy Book3 Ultra dotato del processore Intel® Core™ i9 H 11, schede grafiche dedicate NVIDIA® RTX Geforce™ 4070 12, sensori di ultimissima generazione, memoria RAM fino a 32 GB e memoria storage fino a 2TB. Per la prima volta, la tecnologia Dynamic AMOLED 2X di Samsung utilizzata nei display degli smartphone Galaxy di fascia premium viene utilizzata anche nei modelli Galaxy Book3 Ultra, Pro 360 e Pro, per offrire dettagli incredibilmente precisi e un’esperienza visiva fluida e scorrevole grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Inoltre, a seconda delle esigenze, con la serie Galaxy Book3 Pro, è possibile scegliere tra un display da 14 pollici 13 o da 16 pollici 14 con un rapporto di formato 16:10. Grazie all’utilizzo di componenti performanti e all’adozione di tecnologie all’avanguardia come quelle AI, i Galaxy Book3 offrono una velocità di esecuzione più rapida, un’elevata produttività e una maggiore efficienza dei processi, rendendo possibile l’elaborazione di contenuti multimediali ricchi di dettagli in maniera più veloce e fluida.

La nuova serie di Galaxy Book3 è stata realizzata con un design interamente in alluminio, offrendo un look and feel di qualità superiore che unisce solidità ed eleganza. Inoltre, Samsung si è impegnata a realizzare la nuova serie Galaxy Book3 con un design eco-compatibile, per contribuire a preservare il pianeta per le generazioni a venire. Alcune componenti delle serie Galaxy Book3 Ultra e Pro sono state costruite con plastica riciclata, utilizzando reti da pesca dismesse negli oceani, mentre sono state eliminate tutte le componenti plastiche presenti nella confezione. Per quanto riguarda l’audio, le nuove serie di Galaxy Book3 offrono un suono nitido, intenso e ricco di bassi, grazie al nuovo sistema di altoparlanti quadrupli. Il doppio microfono di qualità professionale e l’AI Noise Canceling catturano chiaramente la voce e riducono il rumore di fondo. L’utilizzo delle videochiamate è reso ancora più agevole grazie alla modalità Studio Mode, che offre immagini migliorate tramite la correzione dell’illuminazione, l’inquadratura automatica e sfondi uniformi. Galaxy Book3 Ultra, Pro 360 e Pro saranno disponibili, in colorazione Grafite, dal 1 al 22 febbraio 2023. Per agevolare l’acquisto, Samsung offre la possibilità di ricevere un rimborso di 100€ e di richiedere la valutazione del proprio usato fino a 598€, per ricevere un ulteriore contributo di 100€. Per beneficiare di questa promozione, è necessario registrare il dispositivo su Samsung Members entro il 24 aprile 2023.