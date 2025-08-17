Expert ha una nuova PROMO: speciale sui nuovi pieghevoli Samsung

Con i nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, Expert ci accompagna in questa rivoluzione tecnologica che fonde potenza, eleganza e flessibilità. Non si tratta solo di design: piegando e aprendo questi dispositivi, si scopre una sensazione di libertà e leggerezza che prima sembrava impossibile. Ogni gesto, ogni apertura, trasmette una sicurezza nel futuro e una gioia concreta: un telefono che non è più solo un telefono, ma un compagno intelligente in grado di seguire qualsiasi stile di vita. La tecnologia diventa così una magia tangibile, senza rinunce, grazie anche alle offerte Expert che rendono l’innovazione accessibile a tutti. I pieghevoli cambieranno la vostra vita, il fold diventa un tablet eccezionale per chi lavora in giro mentre il flip entra ovunque, in ogni tasca o borsa esistente.

I modelli pieghevoli ora disponibili con Expert

Partendo dal compatto ma sorprendente, il Galaxy Z Flip7 si distingue per il suo stile unico e la fotocamera da 50MP che rende ogni selfie degno di Instagram. Con 12GB RAM e 256GB di memoria, Expert permette di portarlo a casa con soli 16,90€ a rate grazie alla rottamazione. Per chi cerca qualcosa di più accessibile, il Galaxy Z Flip7 FE offre un design iconico e prestazioni solide con 8GB RAM e 128GB, disponibile a partire da 14,90€. Infine, il Galaxy Z Fold7 è il campione dei pieghevoli: 12GB RAM e 256GB, schermo enorme e prestazioni eccezionali, in esclusiva Expert a partire da 36,90€ a rate con la possibilità di rottamare il vecchio Fold6. Ogni dispositivo porta con sé la promessa di un futuro aperto e flessibile, pronto a trasformare ogni gesto quotidiano in un’esperienza straordinaria. Con Expert, scegliere il vostro pieghevole diventa semplice, conveniente e sorprendentemente divertente.