Motorola Razr 2026 Swarovski: 35 cristalli e 900 euro

Trentacinque cristalli posizionati a mano, una cerniera trasformata in gioiello con 32 sfaccettature e un colore Pantone Meteorite: il Motorola Razr 2026 con Crystals by Swarovski punta tutto sull’effetto scenico, non sulla scheda tecnica. L’idea di prodotto è chiara fin dal primo sguardo, ovvero il gesto di chiudere il telefono di scatto al tavolino di un bar e far girare qualche testa. Il chip, la fotocamera, il resto vengono dopo. Molto dopo.

Si tratta del secondo capitolo della Brilliant Collection di Motorola, dopo il bianco Pantone Ice Melt dell’anno scorso. Stavolta si passa a un nero profondo, con lo stesso hardware di base e un vestito completamente diverso. Prezzo di 900 euro, disponibilità dal 10 settembre, mentre nel Regno Unito il listino è di 899,99 sterline con partenza dal 15 settembre.

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Cosa c’è davvero sotto i cristalli

Le specifiche del Razr 2026 sono di fascia media, senza troppi giri di parole. Dentro c’è un chip MediaTek della famiglia Dimensity, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il display interno è un AMOLED da 6,9 pollici, affiancato da uno schermo esterno da 3,6 pollici pensato per le occhiate veloci, quelle da tre secondi per controllare una notifica. La fotocamera principale è da 50MP e l’autonomia dichiarata arriva fino a 36 ore.

Nella confezione Motorola infila una cover trasparente, che è poi il modo educato dell’azienda per ammettere che cristalli e tasche non sono mai andati troppo d’accordo. Il pannello posteriore è trapuntato, ispirato alla pelle, e ospita i cristalli veri e propri. Il pezzo forte però resta la pietra sulla cerniera, con le sue 32 sfaccettature: non è una funzione computazionale, è pura architettura, qualcosa che si accende di luce ogni volta che il telefono si apre.

Chi acquista nella prima finestra di lancio porta a casa anche le Moto Buds 2 Plus con finitura Swarovski e un Moto Watch base, sempre dentro la stessa cifra. Attenzione al dettaglio, perché si parla del modello base dell’orologio e non del nuovo Moto Watch Ultra, che viaggia per conto suo a circa 350 euro con Wear OS, connettività LTE, GPS dual band e chipset Snapdragon W5+ Gen 1.

Il punto che merita qualche domanda

I cristalli incastonati sono spettacolari finché non incontrano il cemento, un mazzo di chiavi o semplicemente una giornata storta. Nessuno sa ancora come reggeranno all’uso quotidiano il Razr 2026 e la sua superficie gioiello. Scheggiature, graffi, il rischio di impigliarsi nella fodera di una giacca: sono interrogativi concreti che al momento non hanno una risposta altrettanto concreta. La cover inclusa nella scatola dice parecchio su quanto Motorola sia consapevole del compromesso.

Sul fronte del confronto diretto, il Galaxy Z Flip di Samsung si muove su un livello di prezzo simile offrendo però silicio equivalente o più muscolare, il che lo rende la scelta più logica per chi mette le prestazioni davanti a tutto. I EUR 86 di sovrapprezzo rispetto al Razr base, tradotti in soldoni, comprano estetica e non velocità di calcolo. È il classico caso in cui si paga tanto per lo stile e poco per la sostanza.

Detto questo, la logica di acquisto qui è un’altra. Il telefono è essenzialmente un accessorio di lusso che, tra le altre cose, fa girare anche Google Maps. Per chi ha già deciso che lo smartphone è una dichiarazione di stile, e sono in molti ad averlo fatto con ottime ragioni, la colorazione Meteorite risulta pure più furba del bianco dell’anno scorso, visto che nasconde con più eleganza i segni dell’uso quotidiano. Chi invece ragiona in termini di prestazioni per euro speso ha una strada più semplice davanti, cioè il Razr normale, che costa meno e fa le stesse cose. I cristalli non rendono le chiamate più veloci, si limitano a far notare a tutti che la telefonata è in corso.