Audi ha svelato l’ultima delle proprie Concept Car, la Activesphere. Queste vettura nasce con l’idea di offrire agli utenti un veicolo completo, che possa garantire tutto ciò di cui si può aver bisogno.

Ecco quindi che nonostate la chiara vocazione da vettura off-road, la Activesphere ha degli interni futuristici e chiaramente incentrati sul garantire il massimo comfort e lusso ai passeggeri.

Audi ha scelto quindi di unire le funzionalità di una coupé di lusso con quelle di un fuoristrada. L’assetto rialzato, le gomme tassellate e l’ampio vano di carico sono dei chiari elementi da vettura off-road, ma questi si fondono e si amalgamano con tutta la tecnologia di bordo.

Audi Activesphere è la nuova Concept Car realizzata dalla Casa Tedesca pensata per anticipare i SUV elettrici del futuro: lussuosi e versatili

Infatti, la Activesphere è pensata per essere una vettura elettrica a guida autonoma. Il livello immaginato da Audi è altissimo, quindi entrando non si vedranno il volante e la pedaliera. Questi saranno disponibili a richiesta e appariranno dalla plancia solo se strettamente necessario.

Trattandosi di un concept, la Audi Activesphere non verrà prodotta in serie. Tuttavia, la vettura verrà presa come riferimento per la realizzazione della prossima generazione di veicoli prodotti dalla Casa dei quattro anelli. L’obiettivo è quello di creare automobili pensate per l’ambiente urbano ed extra-urbano che possano stare al passo con l’evoluzione della tecnologia e delle esigenze dei consumatori.

Dal punto di vista tecnico, la vettura è basata sulla Premium Platform Electric (PPE), piattaforma modulare condivisa tra Audi e Porsche. Questa paittaforma è in fase di sviluppo e sarà utilizzata dalle due case automobilistiche per sviluppare le vetture elettriche premium dei prossimi anni.