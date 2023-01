Automobili Lamborghini ha confermato di aver iniziato ad effettuare le prime consegne internazionali di Urus S. La vettura nasce come un ulteriore allestimento della capostipite Urus e sorella della Urus Performante per offrire ai clienti la massima flessibilità di scelta.

Infatti, Urus S unisce potenza e raffinatezza in maniera estremamente versatile, incarnando appieno il concetto di Super SUV. Rispetto alle altre due versioni, la vettura si differenzia per alcuni elementi di design, che vanno a sottolineare il carattere sportivo senza però compromettere lo stile elegante.

Gli appassionati potranno personalizzare il SUV Lamborghini in ogni minimo dettaglio. L’azienda di Sant’Agata Bolognese, ha aumentato in maniera significativa la scelta in termini di colori e finiture per cerchi, style package e dettagli interni ed esterni.

Lamborghini dà il via alle prime consegne della nuova Urus S, un’auto potente, raffinata e versatile che rappresenta il massimo dello stile e della personalizzazione

Ogni proprietario potrà scegliere la combinazione cromatica per rendere unica ed irripetibile ogni vettura. Si potrà evidenziare l’aspetto muscoloso ma filante della vettura attraverso la verniciatura della parte bassa del paraurti anteriore in acciaio inox rendendola in tinta con la griglia anteriore in nero lucido. Anche il paraurti e le minigonne laterali possono essere modificate a piacimento per combinarsi con il colore della carrozzeria oppure risaltare con finiture a contrasto.

Come affermato da Mitja Borkert, Head of Design di Automobili Lamborghini: “Il design di Lamborghini Urus si dimostra ancora una volta eccezionale, con le proporzioni più sportive del segmento SUV. Con il rinnovo del design con la Urus S vogliamo sottolinearne il carattere elegante ma sportivo e stiamo creando maggiori opportunità per i nostri clienti di personalizzare la propria vettura. Il cliente può scegliere tra più di 60 colori per gli esterno e con nuovi colori di pelle introdotti per enfatizzare la linea sofisticata e per confermare Lamborghini come il trendsetter in termini di colori e materiali“

Passando agli interni, l’offerta di colori e finiture è stata completamente rinnovata. Al già nutrito elenco di opzioni disponibili si aggiungono anche l’allestimento Bicolore Sportivo, Bicolore Sophisticated e Performante Trim.

Lamborghini vuole permettere ai clienti di rende la nuova Urus S un’estensione dei propri sogni, permettendo una personalizzazione completa della vettura. Sarà possibile far emergere il proprio stile grazie alle nuove combinazioni di colori e finiture.