Il mondo del gaming è pronto ad accogliere le nuove soluzioni evolute di NZXT, azienda impegnata nella realizzazione di hardware e software per la community PC gaming. La nuova generazione di device include:

case mid-tower ATX H9 Flow e H9 Elite,

alimentatore C1200 Gold

ventole Serie F RGB DUO.

I mid-tower H9 vanno ad ampliare la lineup di case NZXT con due soluzioni compatibili ATX. Grazie alla loro ampia capienza, sono in grado di ospitare fino a dieci ventole in modo tale da offrire sempre un flusso d’aria costante e diretto.

In questo modo sarà possibile raffreddare adeguatamente tutte le componenti interne tra cui anche le schede video più potenti. Inoltre, i case H9 Flow e H9 Elite sono flessibili e gli appassionati potranno adattarli a qualsiasi build che unisce capienza con un layout elegante.

NZXT ha svelato i nuovi accessori per i PC da gaming: i case H9, l’alimentatore C1200 Gold e le ventole RGB Duo

Entrambe i case sono pensati per garantire la massima circolazione interna dell’aria con la possibilità di installare numerose ventole di raffreddamento. La differenza principale tra H9 Elite e H9 Flow è che il primo integra tre pannelli in vetro per garantire la massima visibilità delle componenti interne soprattutto se si utilizzano le luci RGB compatibili con l’app CAM NZXT.

Passando all’alimentatore C1200 Gold ATX 3.0 PSU, sarà possibile erogare fino a 600 watt di potenza su un unico cavo. Questa soluzione è ottimizzata per garantire il massimo supporto alle schede grafiche NVIDIA Serie 40.

Infine, le nuove ventole Serie F RGB DUO sono studiate per permettere ai gamer di ottenere la massima personalizzazione della proprio build da gaming. Grazie all’illuminazione interna ed esterna è possibile personalizzare i colori con NZXT RGB e Fan Controller V2. Inoltre, è possibile sincronizzare l’illuminazione di tutti i componenti compatibili con NZXT CAM per ottenere un effetto unico.

Sia il case H9 Flow che il case H9 Elite sono disponibili nelle colorazioni bianco opaco e nero opaco con il vetro colorato nei modelli in nero opaco. Il prezzo di H9 Flow è di 189,90 euro mentre per H9 Elite si sale a 289,90 euro. La serie H9 sarà disponibile a partire dal 18 gennaio.

Le ventole RGB DUO sono disponibili in bianco e nero con prezzi che variano a seconda del modello. Le Ventole F120 RGB DUO e Ventole F140 RGB DUO hanno un prezzo rispettivamente di 32,99 e 34,99 euro. Infine, l’alimentatore C1200 Gold ha un prezzo di listino di 209,99 euro.