Vodafone riserva a tutti gli utenti alcune delle migliori offerte in circolazione, in questi giorni sono infatti attivabili promozioni molto interessanti, arricchite più che altro da una serie di giga quasi gratis e prezzi fortemente più bassi del normale.

Spendere poco con Vodafone è decisamente semplice, gli utenti si ritrovano indubbiamente a poter mettere le mani su offerte da non credere, anche se comunque sono disponibili solamente con limitazioni importanti. E’ bene ricordare, infatti, che la promo può essere attivata solo con portabilità del numero originario, e solo con la provenienza da specifici operatori telefonici (in genere MVNO, tra cui spesso anche Iliad).

Vodafone, tantissime offerte ricche di giga

La migliori promozioni Vodafone partono con la serie Silver, soluzioni che riducono di molto la spesa mensile che gli utenti devono sostenere, limitandola infatti tra 7,99 e 9,99 euro, riuscendo difatti a garantire in cambio un computo di contenuti di altissimo livello.

Nello specifico infatti la promozione da 7,99 euro permette l’accesso a tutto illimitato e 150 giga di traffico dati in 5G, per salire poi alla variante da 9,99 euro, che presenta ugualmente tutto infinito, ma con alle spalle ben 200 giga di traffico dati al mese.

Entrambe le offerte possono essere richieste solamente con portabilità obbligatoria del numero originario, i prezzi sono da considerarsi validi per addebiti fissi mensili direttamente sul credito residuo, no carta di credito o conto corrente bancario. In parallelo sono da considerarsi assenti vincoli contrattuali di durata, ovvero sarà possibile abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza costi nascosti.