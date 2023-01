Vodafone Silver con 200GB in 5G, ecco le due offerte che distruggono TIM

Dopo aver visto a più riprese diversi gestori scambiarsi il posto di prima in classifica per via del gradimento del pubblico, bisogna tornare un attimo indietro. Sembra infatti che i provider più blasonati di sempre abbiano ripreso in mano le redini del gioco imponendo il loro ritmo a colpi di offerta piene di contenuti ed allo stesso tempo conveniente dal punto di vista del prezzo mensile.

Vodafone è ancora una volta il gestore da battere tra tutti quelli che operano in Italia grazie alle due nuove offerte Silver

Uno dei gestori più attenti a proporre queste caratteristiche durante il mese di gennaio e sicuramente Vodafone, provider chi propone questa volta due offerte totalmente nuove. Queste fanno capo alla nuova linea che viene denominata Silver, la quale propone due promozioni mobili che hanno lo stesso prezzo ma che variano per quanto concerne i contenuti e il prezzo finale.

La prima delle due offerte, per un prezzo molto basso, comprende al suo interno i massimi contenuti. Si parte infatti da minuti senza limiti per telefonare gestore di telefonia sia fisso che mobile, messaggi illimitati da inviare a tutti e infine ben 150 giga per navigare sul web utilizzando la qualità di rete 5G. Il prezzo mensile consiste in questo caso in soli 7,99 € al mese per chi riesce a sottoscriverla.

Vodafone poi continua con la seconda proposta, quella più interessante, che per soli 9,99 € parte da minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti. Oltre al prezzo a cambiare e anche la connettività che in questo caso elargisce al pubblico ben 200 giga di traffico in 5G.