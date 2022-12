Non tutti gli utenti italiani si ritroveranno costretti a pagare il canone Rai, una notizia che molti di voi già conoscevano sicuramente, ma che allo stesso tempo è importante sottolineare nuovamente, sopratutto data la presenza di una buona frangia di consumatori che al giorno d’oggi si ritrova in una simile situazione.

Il canone Rai è una delle tasse più controverse degli ultimi anni, a tutti gli effetti è l’imposta di possesso di un apparecchio televisivo, che appunto tutti i possessori di un televisore devono effettivamente versare, tramite addebito a rate sulla bolletta dell’energia elettrica (circa 10 da 9 euro), per un totale che si aggira attorno ai 90 euro.

Canone Rai, chi sono gli utenti che non lo pagano

La porzione più grande di utenti che non dovranno versare il canone Rai, va a toccare sicuramente gli over 65, ovvero coloro che hanno un’età immediatamente superiore ai 64 anni, e che allo stesso tempo hanno un reddito annuo inferiore agli 8000 euro, inteso come reddito famigliare (di tutte le persone eventualmente presenti nello Stato di Famiglia).

Gli altri che invece non dovranno pagare il Canone, sono i possessori di una seconda casa (si paga infatti solo una volta a famiglia) e coloro che non possiedono un televisore (per quest’ultimi è necessario compilare una autodichiarazione). Indipendentemente dal segmento di appartenenza, ricordiamo che sarà sempre necessario presentare domanda di esenzione dal sito dell’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.