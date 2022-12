Iliad rappresenta con ogni probabilità il migliore operatore per la telefonia mobile in Italia durante questo mese di dicembre. Rispetto ai suoi costi di natura già molto concorrenziali, il provider francese ha introdotto ulteriore novità ai suoi listini. La migliore promozione del momento si chiama ora Flash 120, una tariffa in edizione limitata sino a fine anno nata da un’evoluzione della storica Giga 120.

Iliad, quando sarà eliminato il 3G

I clienti che decidono di attivare la Flash 120 avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i contatti della propria rubrica ed un pacchetto da 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per gli abbonati è di 7,99 euro ogni trenta giorni e, cosa ancora più importante, la tecnologia 5G è assicurata a costo zero.

Proprio il 5G rappresenta uno dei punti maggiormente significativi di questa tariffa di Iliad. Il provider francese nel 2022 ha puntato con grande forza sulle connessioni di nuova generazione, ampliando di mese in mese le aree di copertura.

Oggi il 5G di Iliad è disponibile in buona parte della nazione, nonostante l’operatività non sia ancora garantita al 100%. A breve la piena presenza delle reti di nuova generazione potrebbe comportare però una conseguenza. Anche Iliad infatti sta pensando di eliminare il 3G, in virtù di un processo di dismissione per le vecchie reti internet.

La strategia di Iliad per la rinuncia al 3G che si completerà solo ed esclusivamente quando si aggiungerà la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G segue in ordine una linea già inaugurata da altri provider come TIM e Vodafone.