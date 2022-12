Google Wallet, ossia il servizio di pagamenti offerto da Google, è disponibile via sito web anche direttamente sul proprio cellulare. Consente di pagare per un qualsiasi acquisto grazie al sensore NFC degli smartwatch. Adesso è finalmente disponibile anche su Fitbit Sense 2 e Versa 4.

L’azienda ha aggiornato l’elenco di tutte le banche che permettono di utilizzare Google Wallet come servizio di pagamento comodamente con il proprio smartphone. Non genera chissà che scalpore una notizia del genere se consideriamo che ormai ovunque si paga tramite smartphone, che sia tramite il servizio che supporto la tecnologia NFC o meno. Tuttavia, per chi preferisce utilizzare prevalentemente servizi di una stessa azienda, poter sfruttare a 360 gradi Google Wallet non è una notizia da poco. Un po’ come per gli utenti iOS che sicuramente preferiscono usare Apple Wallet ad altre soluzioni, per una maggiore praticità e immediatezza.

Servizio di pagamento offerto da Google Wallet debutta anche su Fitbit Sense 2 e Versa 4

Per utilizzare Google Wallet, e di riflesso Google Pay, basta aggiungere i dati della propria carta (di credito, debito o prepagata). Dopo il primo inserimento, ad ogni pagamento successivo, le acquisizioni e transizioni diventeranno ancor più veloci, basterà confermare di voler utilizzare il servizio. Tutto ciò che serve è la compatibilità con quest’ultimo e la rispettiva configurazione al primo utilizzo. Sulla pagina ufficiale dell’azienda e quella specifica dedicata al servizio, è anche possibile scoprire nel dettaglio in che modo e in quali posti è utilizzabile il servizio di pagamento messo a disposizione da Google.

Come ricorda l’azienda stessa, è ciascuna banca a decidere se le carte che emette sono utilizzabili o meno con il servizio di pagamento offerto da Google Wallet. Le banche possono limitare i pagamenti tramite dispositivi mobili su qualsiasi carta. Se la tua banca non è tra quelle elencate dall’azienda o la tua carta non può essere configurata per i pagamenti tramite dispositivi mobili per altri motivi, chiama il numero di telefono che trovi sul retro della carta per fornire un feedback alla banca e saperne di più. Cliccando qui troverai l’elenco completo delle banche al momento compatibili con Google Wallet in Italia.