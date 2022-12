Il canone Rai è gratis per una determinata, e fortunata, porzione di utenti, che al giorno d’oggi può effettivamente non pagare una delle tasse più odiate, seconda se proprio al bollo auto, da parte di tutti gli italiani.

L’imposta, come ben sapete ormai, deve essere versata da parte di tutti gli utenti, o meglio da coloro che sono in possesso di un apparecchio televisivo, e viene generalmente utilizzata per finanziare la TV di Stato e per potenziare anche la rete. Il costo è di circa 90 euro annui, addebitati direttamente in bolletta, anche l’anno prossimo, in 10 rate fisse da 9 euro l’una (si paga da Gennaio ad Ottobre, per intenderci).

Canone Rai gratis: ecco chi non lo paga

Esiste tuttavia una porzione di utenti che può richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, parliamo prima di tutto di coloro che sono disposti a comunicare l’effettivo non possesso di un televisore, è possibile presentare autodichiarazione sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, a vostro rischio e pericolo (se dichiarate il falso, ovviamente).

A questi si aggiungono i possessori di una seconda casa, ricordiamo infatti che il canone deve essere necessariamente versato solo una volta a famiglia, di conseguenza se siete in possesso di più abitazioni, non sarete mai costretti a pagarlo due volte.

In ultimo parliamo degli over 65 che si ritrovano in condizioni economiche particolarmente difficili, in quanto comunque coloro che hanno un reddito annuo inferiore agli 8000 euro, inteso come reddito famigliare, ovvero non vivono con persone che producono reddito, possono richiedere l’esenzione.