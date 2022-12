Studiare la preistoria sui libri, è facile farsi un’idea sbagliata di un periodo storico molto lontano dal nostro. Tuttavia, grazie a Primitive, sarà possibile vivere appieno quel mondo ed immergersi totalmente nell’avventura.

Gli sviluppatori di Primitive hanno realizzato un titolo open world con dinamiche da survival game destinato ai PC. I lavori sono curati da Games Box S.A. e sarà possibile avere uno spaccato realistico di quella che è la preistoria più selvaggia e dura. A contribuire all’effetto visivo ci pensa l’Unreal 5 utilizzato per la creazione del mondo di gioco.

Il titolo ci proietterà direttamente nel’Era della Pietra dove anche solo sopravvivere sarà una sfida mortale. Il protagonista avrà a che fare con forze primitive dall’immensa potenza come mammut, tigri dai denti a sciabola e perfino tribù rivali assetate di sangue.

Con Primal sarà possibile immergersi nell’Età della Pieta e vivere la vita di un Uomo di Neandertal impegnato nella sopravvivenza quotidiana

Come confermato dagli sviluppatori, il gioco si configura come incentrato sulla modalità single-player. L’esplorazione sarà una delle meccaniche principali ma saranno presenti anche meccaniche di sopravvivenza, combattimento, caccia e costruzione. Il giocatore dovrà padroneggiare tutte queste tecniche per sopravvivere in un ambiente ostile e non cadere vittima delle avversità.

Tomasz Supeł, CEO of Games Box S.A. ha dichiarato: “Il progetto è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Pensando a titoli simili, Primitive è molto vicino a Far Cry Primal, ma la nostra idea si concentra sul mostrare il vero lato primitivo di un mondo di centinaia di anni fa“.

Il titolo sarà disponibile su Steam ma non è ancora disponibile una data certa. Maggiori informazioni verranno rilasciate nel corso delle prossime settimane con il procedere dello sviluppo. Inoltre, Primitive arriverà anche su console.