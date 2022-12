Ricevere un regalo di Natale è un momento di assoluta gioia ma questa magia può essere interrotta non appena si scarta il dono. Infatti, se la carta da regalo nasconde un oggetto non gradito può sorgere l’imbarazzo.

Per evitare brutte figure, è possibile affidarsi alle informazioni di Enspire, un servizio pensato proprio per fare regali sempre perfetti. Lanciato dalla startup omonima, si tratta di un vero e proprio motore di ricerca per regali che, in base ad alcuni parametri, è in grado di tracciare un profilo veritiero del destinatario.

Grazie a tutti i dati raccolti dal servizio, è possibile analizzare quelle che saranno le prossime tendenze per questo Natale 2022 per il mercato Italiano. In Italia, i regali più cercati appartengono a queste principali categorie:

viaggi

arredamento

design

tecnologia

bellezza

cucina

Natale si avvicina e non potete farvi trovare impreparati, ecco quali sono i regali più apprezzati dagli Italiani in questo 2022

Entrando maggiormente nei particolari, i regali di Natale destinati agli adulti vedono primeggiare proprio i viaggi e le esperienze. In questa categoria non si intendono solo grandi viaggi ma anche soluzioni in formula weekend. Grande rilevanza ricoprono anche i viaggi settimanali ma anche i viaggi one-shot da fare da soli o in compagnia.

Immediatamente dopo i viaggi, i prodotti più amati sono quelli tecnologici seguiti dai libri. Si tratta di soluzioni evergreen che permettono di far contento chi riceve questi regali, a patto che si conoscano bene i destinatari.

Suddividendo i risultati per genere ed età, i bambini desiderano principalmente giocattoli mentre per le donne il regalo perfetto appartiene al settore beauty. Gli uomini invece preferiscono viaggi ed esperienze.

Un settore in particolare evoluzione è quello delle mistery box e delle box in abbonamento. Queste confezioni permettono di avere una selezione di prodotti misteriosi che potranno essere scoperti solo aprendo il pacco. In crescita anche i regali sostenibili e green realizzati con impatto minimo sull’ambiente.

Dal report di Enspire, emerge come i consumatori Italiani si affidino principalmente al web per trovare il regalo perfetto. Gli utenti scelgono i regali prevalentemente sui social network o sui siti di e-commerce. La varietà di prodotti presente online permette di farsi un’idea precisa su cosa acquistare.

La spesa media che gli utenti faranno durante il Natale 2022 è di 25 euro per gli amici mentre per si arriverà a spendere anche 72 euro in media per il rispettivo partner. Considerando anche familiari e conoscenti, la spesa media sarà di 62 euro.