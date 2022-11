Il team di Level Infinite ha annunciato l’arrivo di un nuovo capitolo per GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Lo shooter RPG sci-fi con le NIKKE si aggiorna per la gioia di tutti i giocatori che potranno contare su un nuovo SSR-Ranked Attacker e un nuovo capitolo nel Primo Update.

Il nome scelto per l’aggiornamento è Light of Hero e permetterà di scoprire i segreti di Laplace, il nuovo personaggio di rango SSR. Andando a guardare la storia dietro questo personaggio, è possibile scoprire che la Nikke fa parte della squadra d’élite di Missilis e utilizza la tecnologia più avanzata che l’azienda ha da offrire.

Ricopre il ruolo di caposquadra ed è fortemente convinta di essere un’eroina di altissimo livello. Per questo è sempre pronta ad assumersi tutte le responsabilità sul campo di battaglia per raggiungere l’obiettivo finale e conquistare la vittoria. Tuttavia, questo suo modo di essere può essere facilmente frainteso. L’eccesso di zelo può essere confuso con la megalomania e quindi portare a non credere nelle capacità di Laplace.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE si aggiorna con il nuovo update “LIGHT OF HERO” e l’introduzione di un un nuovo personaggio giocabile



Il trailer di annuncio mostra il nuovo personaggio di GODDESS OF VICTORY: NIKKE in azione. Il titolo si configura come un coinvolgente sparatutto RPG sci-fi le cui protagoniste sono le adorabili NIKKE.

L’obiettivo dei giocatori è quello di reclutare le NIKKE e creare una squadra da combattimento in grado di resistere ad ogni minaccia. Il compito degli utenti sarà quello di guidarle in battaglia e vincere ogni sfida.

I comandi sono semplici ed intuitivi e il comparto grafico crea effetti dinamici incredibili. Le cut scene sono realizzate in stile anime e le musiche sono composte dal noto compositore giapponese Ajurika (Idolmaster, Sumire Uesaka, Aimi Numakura).

Ricordiamo che GODDESS OF VICTORY: NIKKE è disponibile per i device iOS su App Store e per i device Android su Google Play. Il titolo può vantare oltre 10 milioni di download in tutto il mondo a conferma dell’enorme successo ottenuto. Inoltre, il gioco ha raggiunto il primo posto negli store in diversi paesi tra cui Nord America, Corea e Giappone.