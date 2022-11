Unieuro è folle, in questi giorni ha messo a disposizione di tutti gli utenti offerte veramente incredibili, con prezzi decisamente più bassi del normale, e sopratutto la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di sconti speciali.

Gli utenti sono liberi di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, riuscendo difatti ad acquistare top di gamma, anche pagandoli molto meno del solito. Per accedervi è necessario recarsi in negozio, oppure sul sito ufficiale, riuscendo oltretutto a godere della consegna gratuita presso il domicilio, nel momento in cui comunque la spesa supera i 49 euro.

Unieuro: nuovi sconti per il Black Friday

Offerte black friday da Unieuro davvero incredibili, in questi giorni gli utenti risparmiano al massimo delle proprie possibilità con una lunghissima serie di sconti da paura, e prezzi che rientrano nei limiti originariamente preposti.

Il volantino riparte dalla fascia altissima del mercato, mettendo a disposizione di tutti anche i top di gamma del periodo, quali sono ad esempio Galaxy Z Flip4, il foldable più recente ed amato, distribuito nel periodo a soli 849 euro, oppure anche il Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo di listino scende sotto gli 869 euro.

Risparmiare con Unieuro è possibile sotto molteplici punti di vista, in questi giorni sono comunque disponibili anche tantissimi altri smartphone di fasce più basse, come Redmi 10, redmi 10C, Redmi Note 11 Pro, Realme 9 pro+, Oppo A16s, Motorola Moto G42, Moto G22, moto E20 e simili. Tra tutti questi spicca chiaramente il bellissimo Galaxy S22, il cui prezzo scende sotto i 599 euro, una delle cifre più basse di sempre.