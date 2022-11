Nel corso degli ultimi mesi, Netflix ha lavorato per rafforzare i suoi sforzi di gioco coltivando una crescente libreria di giochi per dispositivi mobile su Android; tuttavia, sembra che questo sarà presto ampliato. Sembrerebbe che Netflix stia facendo progressi verso lo sviluppo di un “gioco per PC AAA”.

I ragazzi di Engadget si sono imbattuti in un annuncio di lavoro pubblicato da Netflix alla ricerca di un regista che guidasse lo sviluppo di un “nuovissimo gioco per PC AAA”. Il regista avrebbe sede a Los Angeles.

Netflix si sta preparando ad un nuovo progetto

Non è chiaro quale sarà il gioco, ma l’elenco richiede che il candidato ideale abbia una precedente esperienza con giochi sparatutto, giochi “live service” e esperienza in Unreal Engine. Non è chiaro quale sarà il gioco. In un mondo perfetto, il gioco sarebbe “degno” di essere adattato in un dramma per Netflix, il che potrebbe suggerire che il servizio di streaming stia cercando un gioco online multigiocatore di massa.

Netflix ha recentemente aperto uno studio a Los Angeles e l’ex regista di Overwatch Chacko Sonny sta dirigendo lo studio. Questa è stata la prima volta che Netflix ha accennato alle sue più ampie ambizioni di gioco. Netflix ha anche fornito una serie di forti indizi che sta lavorando su una piattaforma di cloud gaming. Questa piattaforma renderebbe disponibili giochi di qualità superiore agli abbonati Netflix su dispositivi mobile e altre piattaforme.

Nessuno sa ancora come andrà a finire esattamente tutto questo alla fine. È risaputo che lo sviluppo di giochi AAA richiede un notevole investimento di tempo e risorse. Crucible, il primo tentativo di Amazon, è notoriamente un fallimento e Google ha chiuso Stadia Games & Entertainment prima ancora che lo studio avesse l’opportunità di pubblicare un gioco di livello AAA sulla piattaforma Stadia.