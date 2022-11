Energia senza limiti: la stazione di ricarica che fa risparmiare il 100% in bolletta

Il rischio di restare senza energia è una delle preoccupazioni principali che sta pervadendo la mente delle persone nell’ultimo periodo. Il conflitto tra Russia e Ucraina infatti ha portato a risvolti terribili per tutto il continente europeo, il quale improvvisamente si ritrova con le bollette triplicate e soprattutto con la minaccia di non avere più gas o energia elettrica improvvisamente.

Proprio per questo motivo diversi utenti stanno cercando sul web delle soluzioni per accaparrarsi energia elettrica senza limiti, trovando però ben poco. Esisterebbe però qualcosa di diverso rispetto alle varie proposte stupide che si possono leggere su Internet, il che consiste in un generatore di ultima generazione creato da un’azienda molto importante nell’ambito. Jackery in realtà dispone di tanti tipi di generatori, i quali possono avere molteplici utilizzi.

Jackery crea energia senza limiti con i suoi prodotti Explorer

Lanciata nel 2012 in California, USA, Jackery è nata con l’obiettivo di fornire ovunque energia verde a tutti. Nel 2016, Jackery ha lanciato le prime centrali elettriche portatili per ambienti esterni, e due anni dopo ha sviluppato i primi pannelli solari portatili al mondo. Dopo aver introdotto i generatori solari nei grandi spazi aperti, Jackery punta ora a soddisfare le esigenze di energia di tutti gli amanti della natura, ispirandoli ad esplorare la realtà, e a cercare di vivere esperienze sempre più straordinarie. Incoraggiamo i nostri appassionati di avventure in giro per il mondo a godersi l’aria aperta in modo sostenibile, collaborando tutti insieme per proteggere il nostro pianeta.

Potete acquistare un dispositivo con pannelli solari a parte, i quali potranno dunque riempire il generatore di energia proveniente dal sole. Con questa potrete alimentare anche i vostri elettrodomestici in casa, vedendo la vostra bolletta scendere vertiginosamente. Tutto ciò in cui dovrete sperare sarà una giornata soleggiata.