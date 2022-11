Energia illimitata: stop della Russia ma ecco il trucco per averla gratis

Accumulare energia illimitata senza limiti è possibile ma solo con alcuni trucchi verificati che predispongono comunque un acquisto. Sul web ci sono tante soluzioni ma quella proposta da un’azienda molto famosa potrebbe essere la definitiva.

Avresti mai pensato di portare a casa un nuovo generatore, uno di quelli di ultima generazione, che potrebbe servire ad accumulare energia in maniera gratuita? Questo è quanto sta avvenendo in più luoghi d’Europa, dove ad esempio i tedeschi avrebbero fatto incetta del nuovo generatore della gamma Explorer di casa Jackery.

Energia senza limiti per davvero: c’è un trucco relazionato ad un acquisto che dovrete portare a casa, lo ammortizza rete in poco tempo viste le sue capacità

La nota azienda ha riferito infatti di aver venduto tantissimi dei suoi generatori in Germania, dove le persone sono entrate in paranoia dopo l’annuncio da parte della Russia di chiudere i rubinetti per quanto riguarda il gas e quindi dell’energia in particolare.

Avrete una grande opportunità acquistando un generatore del genere, il quale in una media espressione costa con pannelli solari inclusi all’incirca 4000 €. Di certo si tratta di una spesa molto ingente, la quale però potrebbe essere utile visto che è un generatore del genere è in grado di alimentare anche degli elettrodomestici in casa.

Sono presenti degli attacchi per la corrente e delle porte USB, con l’energia che può essere incamerata mediante il sole. Collegando i pannelli solari al generatore infatti potrete avere l’opportunità di ricaricarlo con i raggi in una giornata ben soleggiata. Non vi resta altro che provare.