Vodafone è una meraviglia, le sue offerte sono ottime per riuscire ad invogliare il pubblico ad acquistare una nuova SIM ricaricabile, in questo modo si ha la possibilità di accedere ad un bundle incredibile, ad un prezzo praticamente mai visto prima d’ora.

La campagna promozionale, come al solito del resto, risulta essere attiva per tutti gli utenti che vogliono richiedere la portabilità del numero originario. Prestate attenzione, le offerte non sono accessibili per ogni consumatore, ma solamente per coloro che richiederanno il cambio operatore telefonico, con tanto di acquisto della nuova SIM ricaricabile.

Vodafone: grandiose offerte con tantissimi prezzi bassi

Vodafone prova a catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori nazionali con la sua Special 100 Giga, una promozione che viene proposta a coloro che hanno deciso di abbandonare l’azienda verso un qualsiasi operatore telefonico virtuale. L’offerta prevede un costo fisso di 7,99 euro al mese, con due differenze in termini di pagamento: Smartpay (quindi ricarica automatica o conto corrente/carta di credito) e credito residuo.

Il prezzo non cambia, ciò che varia è invece il bundle di giga effettivamente raggiungibili, poiché si parte da un minimo di 70 giga, fino ad un massimo di 100 giga con smartpay. In entrambi i casi, ad ogni modo, sono previsti minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti, e SMS infiniti.

La promozione offre anche la promessa di una assenza di rimodulazione nei 6 mesi successivi alla data di attivazione.