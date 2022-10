TIM distrugge Iliad e Vodafone con la Wonder Five da 100GB in 5G

Stando a quanto riportato, le nuove offerte dei gestori stanno movimentando e non poco il mondo della telefonia mobile. In molti, anche quelli che non ci avrebbero mai pensato qualche tempo fa, stanno fagocitando un addio al loro provider di fiducia. Effettivamente le considerazioni da fare sono molte: quanti sono i contenuti disponibili all’interno della promozione mobile? Quanto costa quest’ultima? Ma soprattutto: quanto a lungo durerà questa promozione mobile?

TIM apre la crisi degli altri gestori proponendo delle offerte utili per far rientrare i vecchi clienti

Si tratta di tutte domande alle quali ha pensato anche il celebre brand di telefonia italiano TIM. Il noto provider ha deciso di rompere sul mercato con alcune offerte che di certo faranno strofinare gli occhi a molti. Una di queste è diventata famosissima proprio per i suoi contenuti ma soprattutto per il prezzo di vendita che risulterebbe ampiamente concorrenziale. TIM lancia infatti la sua promozione mobile Wonder Five, la quale assume duplice carattere in base alle esigenze richieste dal pubblico.

La prima versione dell’offerta appena citata è quella che comprende al suo interno tutto, esattamente come la seconda che però ha un aspetto in più. Tornando alla prima, troverete al suo interno minuti illimitati per le telefonate verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico per la navigazione in rete utilizzando il 4G. Il prezzo sarà di 7,99 € al mese.

La seconda versione dell’offerta cambia perché oltre ad offrire tutti questi contenuti consente anche una qualità di connessione superiore. Il 5G infatti verrà concesso al pubblico per soli 2 euro in più rispetto al prezzo della prima versione della Wonder Five.