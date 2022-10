Expert senza pietà contro Unieuro e Lidl: offerte al 90% solo oggi

Non ci sono dubbi sul fatto che Expert sia uno dei principali vettori di vendita che si occupa di tecnologia ed elettronica. Infatti gli utenti sanno che recandosi all’interno degli studi del celebre marchio possono avere quello che vogliono, magari sfruttando anche il periodo in cui Expert offre 20 rate. L’opportunità è quella di sfruttare anche la possibilità di avere TAN e TAEG allo 0%, senza alcun interesse sull’acquisto.

Adesso bisogna sfruttare però gli ultimi giorni, visto che il volantino terminerà con le sue offerte ufficialmente il prossimo 12 ottobre. Ai minimi storici come ora non si era mai arrivati, per cui ecco alcuni passaggi.

Expert si dimostra ancora in netto vantaggio rispetto alla concorrenza con tutte le offerte di ottobre sul volantino

Expert non rende di certo la vita facile ai suoi concorrenti proponendo delle offerte eccezionali che sbagliano tra i vari articoli in vendita e tra le varie categorie. Elettronica e tecnologia arrivano ai prezzi minimi storici partendo soprattutto da quella che è l’elettronica di consumo, come nel caso dei computer. Qui si può trovare il nuovo Lenovo Ideapad 3 a soli 299 euro, davvero un affare per chi ne ha bisogno.

Secondo quanto riportato però ci sono anche altre offerte di livello, come quelle proposte da Samsung che riesce a dividersi equamente tra il mondo delle Smart TV e degli smartphone. Nel primo caso ecco una versione da 50 pollici della sua Crystal UHD che costa solo 359 euro con l’opportunità di arrivare a 257 euro utilizzando il bonus TV. Nel caso degli smartphone ecco il Galaxy S22, proposto a soli 649 euro.