Ricarica rapida: USB PD, PPS e SuperVOOC spiegati bene

Chi compra uno smartphone nuovo si trova davanti a una sfilza di sigle legate alla ricarica rapida che sembrano scritte apposta per confondere le idee: USB PD, PPS, SuperVOOC, HyperCharge. Sotto tutto questo rumore, però, la sostanza è più semplice di quanto sembri, perché nella pratica quasi tutto ruota attorno a un paio di standard e a una regola banale, ovvero che caricabatterie, cavo e telefono devono parlare la stessa lingua.

Un tempo caricare via USB significava un filo di corrente e tanta pazienza. Poi i dispositivi mobili sono diventati centrali e ogni azienda si è messa a sviluppare il proprio sistema, ed è così che sono arrivati Quick Charge di Qualcomm, SuperVOOC di Oppo e HyperCharge di Xiaomi, tutti proprietari e tutti pubblicizzati come velocissimi. Va detta una cosa importante: la presa USB-C di per sé non garantisce nulla. Molti dispositivi con quella porta si fermano a velocità modeste, altri usano metodi di ricarica veloce che non seguono lo standard PD. Il punto non è il connettore, ma quello che succede dentro.

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Gli standard che contano davvero

Oggi USB Power Delivery, o USB PD, è la cosa più vicina a uno standard universale che esista. Lo si trova su telefoni, tablet, portatili e su alcune console portatili. Le versioni più recenti hanno alzato l’asticella: USB PD 3.1 ha portato il tetto massimo a 240W, mentre USB PD 3.2 è la revisione più aggiornata della specifica. Numeri pensati per laptop e monitor, non certo per un telefono, che tra l’altro non riuscirebbe a smaltire il calore generato da potenze simili.

La serie iPhone 17 supporta USB PD, mentre Samsung e Google costruiscono i loro sistemi di ricarica veloce attorno a PD e alla funzione PPS. Programmable Power Supply è una delle feature più raffinate disponibili sui telefoni: permette al dispositivo di chiedere variazioni di tensione e corrente piccole e precise mentre la batteria si riempie, con vantaggi in termini di efficienza e gestione del calore. Galaxy S26 Ultra lo sfrutta nel suo sistema “Super Fast Charging 3.0” da 60W, mentre i Pixel 11 raggiungono la loro velocità massima proprio con la ricarica USB-C PPS, e Pixel 11 Pro è pensato per un caricatore PPS da 45W.

Quick Charge esiste ancora, ma USB PD ha preso il sopravvento a tal punto che le versioni più recenti dello standard Qualcomm lo supportano a loro volta. Avere un chip Qualcomm, tra l’altro, non significa automaticamente avere Quick Charge, perché i produttori possono scegliere altro. E qui entrano i sistemi proprietari: OnePlus e Oppo usano tecnologie basate su SuperVOOC, Xiaomi punta su HyperCharge su alcuni modelli. Per toccare le velocità dichiarate serve però il caricatore giusto e spesso anche il cavo giusto. Molti di questi telefoni accettano comunque la ricarica USB-C PD, solo a velocità più basse.

Un’altra cosa da tenere a mente: i numeri sulle confezioni vanno presi con le pinze. Un telefono che promette 80W o 100W non assorbe quella potenza dallo 0 al 100 per cento. Va forte quando la batteria è scarica, poi rallenta parecchio man mano che si riempie.

Fa male alla batteria? Non proprio

L’idea che la ricarica veloce distrugga la batteria è diffusa, ma andrebbe ridimensionata. Le celle agli ioni di litio si degradano comunque nel tempo e il calore accelera il processo, questo è vero, però i telefoni moderni sono progettati per gestirlo: monitorano la temperatura, riducono la potenza quando serve e rallentano avvicinandosi alla carica piena. Detto questo, se non c’è fretta non esiste alcun vantaggio nell’usare la ricarica rapida, e una carica lenta che tiene bassa la temperatura è più gentile.

Contano molto di più le abitudini. Meglio evitare di tenere il telefono sempre al 100 per cento o di caricarlo quando è già bollente sotto il sole, così come conviene non caricarlo mentre si gioca a titoli pesanti. Alcuni modelli, tra cui la famiglia Galaxy S26, permettono di mettere in pausa la ricarica durante il gaming e alimentare direttamente il dispositivo dalla presa.

Utile anche affidarsi alle protezioni integrate. Apple ha la Ricarica ottimizzata, che impara le abitudini e ritarda il superamento dell’80 per cento, e dagli iPhone 15 in poi si può impostare un limite personalizzato tra 80 e 100 per cento. Samsung offre Battery Protection, i Pixel la Charging Optimization con ricarica adattiva e tetto all’80 per cento. Per chi cerca un unico caricabatterie buono per tutto, la scelta più sensata resta un modello USB-C Power Delivery con PPS e wattaggio adeguato al dispositivo più affamato che si possiede.