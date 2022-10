Expert, solo oggi offerte al 70% di sconto contro Unieuro

Expert continua a dare grandi segnali al mondo dell’elettronica, proponendo degli sconti assurdi soprattutto in questo periodo.

All’interno del suo nuovo volantino, quello entrato in vigore proprio tre giorni fa e che andrà avanti fino al 12 ottobre festeggiando l’anniversario dei 55 anni di Expert, ci sono delle soluzioni eccezionali che riguardano tutti i grandi marchi del mondo della tecnologia. Come è possibile vedere all’interno delle pagine che sfoglierete, il prezzo risulta sempre più conveniente passando di categoria in categoria.

Expert propone ancora il suo volantino: sarà disponibile fino al prossimo 12 ottobre, affrettatevi con i vostri acquisti

Effettivamente non è semplice trovare attualmente dei computer che vadano al di sotto del prezzo di 300 €. In questo caso Expert propone un Lenovo Ideapad 3 al prezzo di soli 299 €.

Non finisce però ovviamente qui, visto che già nella prima pagina c’è anche una smart TV di Samsung da 50″, la Crystal UHD che viene proposta a 359 € con possibilità di arrivare a 257 € sfruttando il bonus TV.

Si passa poi alla telefonia di livello con uno dei dispositivi migliori di casa Samsung, ovvero il Galaxy S22, il quale viene proposto ad un prezzo al pubblico pari a 649 €.

Queste sono solo alcune delle proposte di Expert all’interno del volantino, il quale risulta più ricco del solito. Ricordiamo inoltre che tutti avranno la possibilità di pagare in 20 mesi a tasso zero sfruttando appunto TAN e TAG allo 0%. Inoltre Expert come sempre garantisce anche grande affidabilità: tutto quello che acquisterete all’interno degli Store del marchio sarà garantito per due anni contro eventuali problemi.