Vodafone folle: le nuove offerte da 100GB sono quasi gratis, distrutta Iliad

Da sempre gli utenti cercano gestori che possono permettere loro allo stesso tempo svariate opportunità. La prima è sicuramente quella di risparmiare qualche euro rispetto al provider precedente che avevano scelto, la seconda è riuscire ad avere una qualità ottimale che non debba indurre in problematiche in qualsiasi posto essi si trovino e l’ultima è la grande quantità di contenuti disponibili ogni mese.

Tutte queste caratteristiche ormai sono affare di ogni provider, e con grande sorpresa ora anche di Vodafone. Questo gestore che è stato sempre identificato come quello non in grado di offrire a prezzi bassi per via della sua altissima qualità, ha cambiato spartito per riprendersi i vecchi clienti. A tal proposito sono nate delle offerte che fanno parte della nuova campagna autunnale, ma ce ne sono due dedicate solo a coloro che hanno la fortuna di poter rientrare. Vodafone infatti sta contattando singolarmente diversi dei vecchi clienti di un tempo per permettere loro un rientro tra le fila del provider.

Vodafone propone questa volta delle offerte che non possono passare inosservate: ecco cosa potete avere a partire da 7,99 €

La prima soluzione disponibile fa già tanta sorpresa: stiamo parlando di un’offerta mobile che tutti conoscono con il nome di Special 100 Giga. La promozione in questione rappresenta il meglio per il costo che possiede: stiamo parlando di soli 7,99 € al mese, i quali permettono di avere dalla loro parte minuti senza limiti verso tutti con 70 giga (con ricaricabile) o 100 giga (con SmartPay) di traffico dati in 4G.

Ecco poi la Digital Edition, quella che indipendentemente dal metodo di pagamento offre 100 giga ogni mese con minuti senza limiti a 9,99 € al mese.