WindTRE è impazzita: le nuove offerte sono qui, la GO Unlimited offre tutto senza limiti

Come WindTRE esistono al momento pochi i gestori in grado di sapersi riprendere la vecchia clientela. Come ben sappiamo, e come tutti sanno, la fusione avvenuta tra i due provider che ora formano un solo nome è stata in grado di aumentare la qualità.

Sia i clienti dell’uno che dell’altro gestore ora fanno parte della stessa famiglia, ma alcuni non ci hanno creduto troppo. Proprio per questo motivo WindTRE sta cercando di contattare diversi dei vecchi clienti per spingerli a rientrare in questa nuova famiglia. L’obiettivo è offrire loro tanta qualità ma soprattutto quantità senza limiti con le nuove offerte. Non è la prima volta quindi che si arriva a questo punto, con il provider che vuole battere la concorrenza dei tanti gestori virtuali presenti sul territorio. Inoltre c’è un concorrente diretto che è Iliad, gestore che si è preso ormai 10 milioni di utenti.

GO Unlimited Star+ con tutti senza limiti: è questa la promozione di WindTRE dedicata ai rientranti, ecco tutti i dettagli

Per battere la concorrenza WindTRE le sta davvero inventando tutte mostrando al pubblico la sua grande creatività. Sono arrivate più offerte a far parte della grande scelta messa a disposizione dal noto gestore, il quale però spunta soprattutto per una proposta in particolare.

Stiamo parlando della GO Unlimited Star+, soluzione ottimale sotto tutti i punti di vista. Partendo dal prezzo si tratta di soli 7,99 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla. Per quanto riguarda i contenuti avrete minuti, SMS e giga tutto senza limiti. Esatto, avete capito bene: non avrete alcun limite con questa nuova offerta.