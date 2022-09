Da ieri 29 settembre 2022 fino al prossimo 27 ottobre 2022, salvo cambiamenti durante questo mese, l’operatore virtuale Very Mobile proporrà una nuova promo.

Parliamo per la precisione, di una promozione dal costo di soli 1.99 euro per tutti i clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile: nuova promo da 1.99 euro

Tutti i nuovi clienti Very Mobile con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero di telefono mobile pagheranno 1,99 euro il primo mese per qualsiasi offerta tariffaria che attiveranno. Dal secondo mese il costo di rinnovo diventa quello dell’offerta scelta in fase di acquisto. Per la maggior parte dei clienti che provengono da operatori virtuali le offerte disponibili sono la Very 4.99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga al mese di traffico internet mobile.

E ancora, la Very 5.99 che prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico internet, Very 6.99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet.

Troviamo anche la Special 7.99 MNP con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese, la Very 8.99 MNP con minuti, SMS e 200 GB al mese ed infine la Very 9.99 MBP con minuti, SMS e 220 Giga. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.