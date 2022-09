Euronics riparte da dove si era fermata la scorsa settimana, mediante il lancio di una campagna promozionale davvero molto speciale, arricchita da prezzi fortemente più bassi del normale, e sopratutto la possibilità di accedere ad una selezione di smartphone, proposti a cifre ridottissime.

L’unico modo per poter fruire perfettamente della promozione in oggetto, consiste più che altro nel recarsi personalmente in un negozio, attenzione però, vige la solita limitazione territoriale, o meglio del socio di appartenenza. In altre parole, gli acquisti potranno essere completati solo presso il negozio di proprietà del socio che ha lanciato la campagna promozionale.

Per avere gratis sul proprio smartphone i codici sconto Amazon, ed anche scoprire in esclusiva assoluta tutte le nuove offerte, ricordatevi del nostro canale Telegram.

Euronics appagante: le sue offerte sono tra le migliori

Gli utenti che sceglieranno di affidarsi a Euronics Nova per i propri acquisti, potranno davvero essere sicuri di raggiungere un livello di risparmio invidiabile, poiché potranno acquistare il Samsung Galaxy S22, pagandolo solamente 699 euro, oppure anche altri modelli leggermente più datati, ed altrettanto economici.

Tra questi spicca sicuramente il Samsung Galaxy S21, oggi proposto alla modica cifra di 599 euro, e rappresentante la miglior soluzione per rapporto qualità/prezzo del momento.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale non mancano soluzioni altrettanto economiche e degne di nota, per questo motivo non possiamo che consigliarvi di aprire il sito ufficiale, scorrerlo per scoprire quali sono i migliori sconti del momento. Coloro che acquisteranno, lo ricordiamo, avranno diritto alle più classiche condizioni di vendita, già raccontate in passato.