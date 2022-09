Energia illimitata: il trucco per averla gratis con bolletta a 0 euro

L’energia illimitata è un sogno per tutti, soprattutto in un periodo dove si parla solo della crisi e di quanto sono alti i costi all’interno delle bollette per la casa e per tutti gli esercizi commerciali.

I prezzi sono arrivati alle stelle per via anche della guerra che stiamo attraversando in maniera trasversale tra Ucraina e Russia. In Italia ce ne siamo accorti da tempo visto che i prezzi sono aumentati su tutto ma soprattutto l’energia sembra essere più cara che mai. Sappiate che tutto ciò che state leggendo sul web in merito a vecchi trucchi che servono per avere energia illimitata gratis, possono solo rivelarsi che delle bufale. Allo stesso tempo però esistono dei metodi che potrebbero essere utilizzati sapientemente ma soprattutto con cognizione di causa. Tutto quello che trovate in vendita potrebbe tornavi utile ma solo se si tratta di generatori.

Energia è limitata con i nuovi generatori: quelli di ultima generazione sono i migliori

Abbiamo avuto modo di provarlo in prima persona e a quanto pare funziona tutto per bene. Avere uno degli ultimi generatori usciti in commercio, come quelli proposti da aziende leader che prendono il nome di Bluetti e Jackery, può risultare solo una marcia in più. Infatti questi apparati consentono di erogare energia fino a 1000 W, riuscendo ad ottenerla anche da agenti esterni.

I generatori in questione possono essere venduti con un pannello solare di dimensioni ridotte, il quale riuscirà ad ottenere energia dal sole e a trasferirla al generatore stesso. In quel caso l’energia sarà gratuita e al generatore potrete attaccarci anche la vostra lavatrice o altri elettrodomestici, purché non superino i 1000 W.