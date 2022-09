Instagram prevede di consentire agli utenti di ripubblicare i post di altri utenti. La startup di proprietà di Meta prevede di testare presto la funzione di ripubblicazione con utenti selezionati. Meta sta valutando la possibilità di ricondividere i post nel feed, simile alle storie, in modo che gli utenti possano condividere ciò che li collega con i creatori preferiti.

Matt Navarra ha osservato la nuova scheda Repost e ha caricato uno screenshot. La scheda conterrà probabilmente i post ricondivisi. La scheda Repost verrà mostrata sui profili utente insieme a post, Reels e fotografie con tag. Gli utenti di Instagram che desiderano ricondividere i post utilizzano programmi di terze parti. La ripubblicazione dei post non richiederebbe più soluzioni alternative. Puoi già condividere il post di qualcuno nella tua Storia, ma questa nuova funzione ti consentirà di condividerlo nel tuo feed.

Instagram sta per testare una nuova funzione

Instagram sa che molti utenti utilizzano già la funzione di condivisione delle storie e i DM per condividere post con gli amici, quindi mira a offrire loro un’opzione migliore per farlo.

Il concetto di repost sui social media potrebbe essere iniziato con la funzione Retweet di Twitter. Le intenzioni di Instagram per una funzione di repost arrivano quando TikTok testa la propria versione del retweet di Twitter con un nuovo pulsante “Repost”. A differenza di un retweet di Twitter, i repost di TikTok appaiono solo negli stream For You dei tuoi amici.

Se TikTok espande l’opzione di repost, potrebbe aiutare i creatori a farsi notare. Instagram osserva che potrebbe aiutare a dare credito ai creatori originali. L’implementazione di un’opzione di ripubblicazione potrebbe garantire che i poster originali vengano accreditati quando il loro lavoro è ampiamente condiviso. Non è noto quando o se Instagram distribuirà la sua opzione di repost a tutti gli utenti. Quando la funzione entrerà in test, ne sapremo di più.